Он отметил, что это война на истощение.

Россия сможет продержаться в войне против Украины примерно до 2027-2028 годов.

Такую оценку изданию BILD дал военный аналитик Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель. "А Украина сможет продержаться до этих пор только, если мы сможем восполнить ее материальные потери и запасы амуниции. Это война на истощение. До тех пор, пока одна из сторон не найдет способ бороться с мощными линиями обороны и беспилотниками", - высказал мнение аналитик.

При этом, посол Украины в Германии Алексей Макеев сказал изданию: "Нам нужны три вещи: больше боеприпасов, больше современного оружия и больше лидерства! ... Современное немецкое оружие доказало высокую эффективность и помогает спасать жизни украинским военным и мирным жителям. Это в том числе зенитные комплексы, танки и дальнобойное оружие".

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Посол добавил, что Украине нужно лидерство Германии, чтобы европейские политики и общество, наконец, поняли, что "в их собственных интересах помогать Украине выиграть эту войну так долго, как это необходимо, и всеми доступными средствами".

Война в Украине: прогноз

Этот год будет очень тяжелым, и может стать решающим. Такое мнение высказал экс-командир взвода батальона "Айдар", ветеран АТО Евгений Дикий.

Как он отметил, в феврале 2024 года Украина оказалась перед угрозой, которую по масштабу можно сравнить с началом полномашстабной войны. Однако теперь – в совсем других условиях.

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