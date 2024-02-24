Кирилл Буданов отметил, что определенные элементы российской агентуры уже известны.

Власти Российской Федерации разработали планы по срыву поставок помощи от стран Запада для Украины. Оккупанты уже несколько раз пытались это реализовать, но безуспешно.

"Нам четко известно, что планы по дестабилизации ситуации и по срыву систем снабжения западных вооружений разработаны, они существуют. Определенные элементы именно из-за агентурной работы нам известны. Они планируют, это нормально, разрабатывают", - рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The Telegraph.

При этом он указал, что россияне уже несколько раз пытались сорвать поставки техники в Украину, но безуспешно. По его словам, украинская сторона будет готова, если Кремль прибегнет к подобным действиям снова.

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"Агенты" РФ в мире - последние новости

О широкой российской шпионской сети сообщалось уже давно. Агенты РФ действуют через дипломатические и гражданские организации под видом активистов и дипломатов.

Посол Украины в Аргентине Юрий Клименко заявил, что за время полномасштабной войны против украинцев около 35 тысяч граждан России переехали в Аргентину, и среди них есть агентура российских спецслужб.

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