Он рассказал, как Украина могла бы сломать линии обороны российских оккупантов и пойти вперед.

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему 10 систем Patriot "кардинально изменили бы ситуацию" на фронте.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, отвечая на вопрос, какой будет третья годовщина полномасштабной войны РФ против Украины, если будет недостаточная поставка оружия и боеприпасов, то есть что будет через год, если продолжится текущая динамика поставок вооружения, или же если она улучшится.

Глава государства отметил, что то, как может выглядеть этот год или конец этого года, зависит от многих вещей. Он привел пример относительно противовоздушной обороны.

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"Если бы сегодня или в ближайшие месяцы Украина смогла получить... 10 систем Patriot для ключевых индустриальных центров, не буду говорить, для каких, и так понятно. Если бы эти системы мы могли применить ближе к линии фронта, они бы к нам не подошли, отступили. Мы бы сломали их линии обороны и пошли бы вперед", - подчеркнул Зеленский.

Так, добавил он, 10 Patriot "кардинально изменили бы ситуацию". "Я говорю вам просто Patriot: это не значит, что только системы Patriot решают. Я вам привел один пример. И таких названий, поверьте мне, два-три: и конец их обороне. И тогда вы сможете ответить себе на вопрос: "Так почему у Украины этого нет?". Значит, это не всем нужно. Значит, не все возможно. Или, значит, это впереди. И от этого зависит, каким будет конец этого года", - сказал президент.

Военная помощь Запада

Ранее Зеленский заявил, что Европа не может полностью заменить помощь США. "Есть некоторые виды вооружения, передача которых зависит от решения США. Может ли Германия отдать нам свои системы ПВО, которыми они защищают свое государство? Я не думаю, что общество Германии готово нам отдать всю свою ПВО. Относительно дальнобойного оружия, здесь другой вопрос, будем работать с разными странами, их немного, но тем не менее", - сказал он.

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