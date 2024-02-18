Враги пытаются выжать максимум за время, когда у Сил обороны будет "снарядный голод", предупредил эксперт.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и российское командование после захвата города Авдеевка в Донецкой области не даст оккупантам отдыхать, а будет пользоваться тем, что у Сил обороны Украины есть "снарядный голод", и перебрасывать захватчиков на другие направления фронта.

Ветеран войны Украины против РФ, бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий сказал в интервью Radio NV, что россияне "100% это сделают" (будут перебрасывать силы, - Ред.). "Я же говорю, они им отдыхать не дадут. Они сейчас их будут перераспределять", - заявил эксперт.

По его мнению, противники попытаются осуществить наступление в направлении агломерации Краматорск - Славянск (Донецкая область). "...А вот что у них из этого получится - это уже, говорил слепой, увидим... они пытаются максимум выжать из этого периода, пока у нас дефицит снарядов", - подчеркнул экс-командир.

Видео дня

Сколько идёт война в Украине против захватчиков, и какие новости стоит прочитать

18 февраля этого года - это 725 день с начала полномасштабного вторжения РФ на украинскую территорию. 17 числа стало известно, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский принял решение о выводе защитников нашего государства из Авдеевки, в которую противники стянули резервы даже с других направлений фронта.

РФ в Авдеевке понесли колоссальные потери в технике и живой силе, а украинское командование решило сохранить жизни бойцов. Стоит отметить, что общие потери врага на 18 февраля 2024 года составляют примерно 402 430 противников.

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" - капитан первого ранга запаса Военно-морских сил ВСУ Павел Лакийчук говорил, что из города воинов стоило вывести чуть раньше.

Вас также могут заинтересовать новости: