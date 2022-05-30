Противник сейчас хаотично стягивает технику и личный состав, отметил эксперт.

Российская Федерация в войне с Украиной будет вынуждена взять оперативную паузу, поскольку у страны нет оперативных резервов.

Сейчас РФ хаотично стягивает личный состав и технику, рассказал военный эксперт Олег Жданов в ходе интервью одному из YouTube-каналов.

По его мнению, противник еще на этой неделе может пытаться проводить активные наступательные действия, около пяти дней оккупанты смогут выдержать такой темп, а потом встанет вопрос ротации и перегруппировки сил. Собеседник подчеркнул, что ротацию нечем проводить без свежих резервов.

"…еще, может быть, на этой неделе они будут пытаться активно наступать и, возможно, сосредоточат все усилия на самом Северодонецке, понимая, что на остальных направлениях особого успеха нет. Дней четыре-пять они еще смогут выдержать такой темп, а дальше встанет вопрос перегруппировки войск, их ротации и так далее…", - заявил Жданов.

Напомним, Россия рано утром 24 февраля вторглась в Украину.

Противник сначала сбрасывал бомбы на объекты военной инфраструктуры, а потом атаковал и жилье гражданских. Позже враги пошли в наступление на востоке нашего государства.

18 мая офицер армии обороны Израиля, военный эксперт Игаль Левин сказал, что в Украине России для эффективного штурма на части Донбасса не хватает десятков тысяч подготовленных бойцов, а взять их негде.

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