Скрытая мобилизация РФ не поможет, полагает военный эксперт.

Российской Федерации в Украине для эффективного штурма на части Донецкой и Луганской областей не хватает десятки тысяч подготовленных бойцов, а их негде взять.

РФ понадобится более 50 тысяч бойцов, рассказал офицер армии обороны Израиля, военный эксперт Игаль Левин в эфире телемарафона.

"Чтобы усилиться, им надо десятки тысяч человек - минимум 50 тысяч, на самом деле им еще больше нужно", - сказал он.

По мнению эксперта, России не поможет скрытая мобилизация, поскольку мобилизованных еще необходимо подготовить.

"Даже если бы путем скрытой мобилизации они набрали 50 тысяч человек - но это же не профессиональные военные, это же не контрактники. Их же подготовить надо…", - добавил офицер.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирных людей в ряде населенных пунктов, в том числе и на Донбассе.

Позже противник пытался наступать на востоке нашей страны.

Игаль Левин говорил, что судьбу так называемой битвы за Донбасс решает контроль над городом Волчанск Харьковской области, который расположен у российской границы.

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