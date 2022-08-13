Японская компания обнародовала опровержение российского фейка, отметили в Центре противодействия дезинформации.

В России использовали бренд известной японской сети ресторанов по изготовлению роллов и суши для распространения нарратива, что тема войны в Украине надоела и уже неактуальна.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Отмечается, что 10 августа в нескольких российских СМИ появились изображения якобы билборда ресторана, где японский повар-сушист закрывает рот украинке с призывом: "Давайте сменим тему - давайте поговорим о вкусных суши".

Центр противодействия дезинформации совместно с посольством Украины в Японии обратились к руководству компании "Sushinomidori" для получения объяснений относительно провокационного билборда.

"Опровержение фейка появилось на официальном сайте: https://www.sushinomidori.co.jp, где компания сообщила, что не поддерживает дискриминацию ни одной из стран или национальностей, и распространяющееся изображение не имеет отношения к их компании", - отмечают в ЦПД.

Ранее российские пропагандисты не раз распространяли фейки об украинцах. Напомним, в начале августа спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что пропагандисты РФ распространяли фейк о голоде в Одессе и очередях за хлебом.

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