В частности, уничтожены четыре вражеских танка, отметили в Генштабе ВСУ.

За прошедшие сутки на части Донбасса защитники Украины отразили шесть вражеских атак.

Уничтожено семь единиц вражеской автомобильной техники и шесть - бронированной, а также ликвидировано четыре танка, говорится на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отражены шесть атак врага...", - отмечается в сообщении.

Напомним, войска Российской Федерации ворвались на территорию украинского государства рано утром 24 февраля.

Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, расположенные на востоке Украины, в частности, Северодонецк, Рубежное и Мариуполь.

2 апреля стало известно, что под Северодонецком противник перебил газопровод, и город и прилегающие населенные пункты остались без газа.

Мариуполь не раз атаковали враги, а потом заблокировали. Командир полка "Азов" майор Денис Прокопенко говорил, что число жертв среди гражданских превышает три тысячи человек.

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