Газопровод поврежден российским снарядом, отметил глава Луганской областной военной администрации.

Под Северодонецком оккупанты перебили газопровод, город и прилегающие населенные пункты остались без газа.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Российским снарядом поврежден газопровод диаметром 500 мм. Место аварии находится в зоне активных боевых действий. Сейчас у ремонтников нет возможности туда добраться. Некоторое время после попадания пылал газ, но нам удалось своевременно перекрыть все задвижки", - рассказал он.

По словам Гайдая, сейчас угрозы населению и окружающей среде нет, однако без газа остались Северодонецк и близлежащие населенные пункты - примерно 60 тысяч абонентов.

Всего без газоснабжения 36 населенных пунктов (131 944 абонента), из них 30 полностью и шесть - частично.

Гайдай также сказал, что на Луганщине в результате вражеских обстрелов загорелся лес, есть угроза переброски огня на частный сектор.

"В сеточном лесничестве города Кременная в результате вражеских обстрелов произошло возгорание леса. Есть угроза перехода огня на частный сектор", - отметил он.

По словам Гайдая, минимальное расстояние домов от леса составляет семь метров.

Сейчас спасатели пытаются локализовать пожар.

Напомним, войска России ворвались в Украину рано утром 24 февраля.

Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Северодонецк. 29 марта Сергей Гайдай написал, что в результате обстрела город был полностью обесточен.

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