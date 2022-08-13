Жесткие бои идут на Авдеевском направлении, отметили в Генштабе украинской армии.

Вооруженные силы Украины отразили атаки оккупантов на 5 направлениях, на двух - бои продолжаются.

Как идет речь в оперативной информации Генерального штаба ВСУ, на Харьковском направлении противник пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Питомник. Украинские воины нанесли оккупантам потери и заставили их убегать.

На этом направлении враг поддерживает высокую интенсивность ведения разведки БпЛА.

На Славянском направлении, недалеко от Новой Дмитровки и Долины, оккупанты пытались прорвать оборону украинских защитников, успеха не имели, отошли.

На Краматорском направлении штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение вблизи Ивано-Дарьевки и Выемки, но получил жесткий отпор и отступил.

На Бахмутском направлении наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться возле Яковлевки, Бахмута, Вершины и Зайцево, успеха не имел. В отдельных районах еще продолжаются боевые действия.

На Авдеевском направлении наступательными действиями оккупанты пытаются прорвать оборону в направлениях Александрополя, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Песков. Идут жесткие бои.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник осуществляет огневое поражение ряда населенных пунктов, попытки захватчиков улучшить тактическое положение в направлениях Павловки и Новоселки потерпели крах.

На Южнобугском направлении оккупанты безрезультатно попытались продвинуться в районах населенных пунктов Лозовое и Широкое. С потерями отступили.

На Северском направлении враг совершил обстрелы из артиллерии ряда населенных пунктов и провел воздушную разведку приграничных районов беспилотными летательными аппаратами.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

Напомним, войска России вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Враги обстреливали военные и гражданские объекты и захватывали населенные пункты.

ВСУ дают достойный отпор противникам. По состоянию на 13 августа в нашем государстве ликвидировали 43,4 захватчиков.

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