Вооруженные силы Украины отразили атаки оккупантов на 5 направлениях, на двух - бои продолжаются.
Как идет речь в оперативной информации Генерального штаба ВСУ, на Харьковском направлении противник пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Питомник. Украинские воины нанесли оккупантам потери и заставили их убегать.
На этом направлении враг поддерживает высокую интенсивность ведения разведки БпЛА.
На Славянском направлении, недалеко от Новой Дмитровки и Долины, оккупанты пытались прорвать оборону украинских защитников, успеха не имели, отошли.
На Краматорском направлении штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение вблизи Ивано-Дарьевки и Выемки, но получил жесткий отпор и отступил.
На Бахмутском направлении наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться возле Яковлевки, Бахмута, Вершины и Зайцево, успеха не имел. В отдельных районах еще продолжаются боевые действия.
На Авдеевском направлении наступательными действиями оккупанты пытаются прорвать оборону в направлениях Александрополя, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Песков. Идут жесткие бои.
На Новопавловском и Запорожском направлениях противник осуществляет огневое поражение ряда населенных пунктов, попытки захватчиков улучшить тактическое положение в направлениях Павловки и Новоселки потерпели крах.
На Южнобугском направлении оккупанты безрезультатно попытались продвинуться в районах населенных пунктов Лозовое и Широкое. С потерями отступили.
На Северском направлении враг совершил обстрелы из артиллерии ряда населенных пунктов и провел воздушную разведку приграничных районов беспилотными летательными аппаратами.
На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.
Напомним, войска России вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Враги обстреливали военные и гражданские объекты и захватывали населенные пункты.
ВСУ дают достойный отпор противникам. По состоянию на 13 августа в нашем государстве ликвидировали 43,4 захватчиков.