Покровск может ожидать судьба Бахмута и Марьинки, заявил Роман Свитан.

Российские оккупационные войска продолжают давить на востоке Украины, в частности на Покровском направлении. Для врага важно захватить расположенную на запад от Покровска шахту, считает военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

В эфире 24 канала он отметил, что ситуация на Покровском направлении остается сложной. По его словам, гражданским жителям стоит выезжать из города, и, возможно, правильным шагом была бы организация принудительной эвакуации граждан. Эксперт считает, что Покровск может постичь такая же судьба, как Бахмут и Марьинку.

"Покровск может ожидать судьба Бахмута, Марьинки. Не обязательно, что так и будет. Но понимание угроз дает возможность сохранить жизнь гражданским. Тогда проще будет работать военным. Россияне попытаются подойти к Мирнограду, а из Селидово они будут лезть на шахту "Красноармейская-Западная", которая расположена юго-западнее Покровска", – пояснил Свитан.

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Вероятно, враг стремится захватить этот объект, поскольку там добывают коксующийся уголь – его россияне могут использовать на заводах оккупированной Макеевки или Донецка.

"Все готовятся к серьезным боевым действиям. У нас есть возможность удержать российских оккупантов к востоку от Покровска", – констатировал Роман Свитан.

Война в Украине: ситуация на фронте

Мониторинговый проект DeepState сообщил, что российские захватчики оккупировали Селидово Донецкой области. Также враг захватил Вишневое и Зоряное.

В то же время спикер Сил обороны юга Владислав Волошин со ссылкой на данные разведки заявил, что на Времовском направлении российские захватчики готовятся к наступлению на бронированной технике. По его словам, применение бронетехники для поддержки живой силы планируется в районе Приютного и Левадного Запорожской области.

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