Полностью блокировать Покровск не будут, говорит начальник ГВА.

Покровск Донецкой области полностью блокировать на въезд и выезд не будут – только определенные участки города.

Такое уточнение сделал в комментарии "Суспільне Донбас" начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк. Отмечается, что такие действия связаны с подготовкой Покровска к обороне. По словам Добряка, в городе строятся фортификационные сооружения.

"И уже мы заходим в город, и определенные участки города будут блокироваться, поэтому просим выезжайте из этих участков, а не въезд выезд из города. Сейчас в городе уже построено несколько эшелонов, которыми частично будут перекрыты улицы и микрорайоны Покровска", – пояснил он.

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Отмечается, что эшелонированная оборона Покровской громады возводится, начиная с 2022 года.

Ситуация в Покровске: что предшествовало

30 октября глава Покровской ГВА Сергей Добряк заявил, что с целью обороны Покровск Донецкой области полностью заблокируют для входа и выхода. Он отмечал, что враг находится в 6,7 км от одной из окраин города.

По данным Добряка в городе до сих пор остается 11900 жителей. В том числе 55 детей. Оставаться в городе опасно, подчеркнул начальник ГВА. Критическая инфраструктура Покровска разрушена на 80%. Кроме того, российские захватчики уничтожают жилые дома.

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