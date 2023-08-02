Наши воины в течение суток попали в три района сосредоточения вражеского личного состава, отметили в Генштабе.

Потери РФ в Украине за прошедшие сутки "подскочили" - украинские артиллеристы и ракетчики поразили много пунктов управления российских захватчиков, а также, в частности, вражеские средства противовоздушной обороны.

Поражены четыре пункта управления противника и шесть средств ПВО, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей утренней сводке в среду, 2 августа.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 14 артиллерийских средств на огневых позициях..., три района сосредоточения личного состава, один склад боеприпасов и еще два важных объекта врага", - отмечается в сводке.

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Российские оккупанты пытаются двигаться вперед на некоторых направлениях на востоке Украины и терпят поражения. В то же время Силы обороны Украины контрнаступают на юге и на части Донбасса, в том числе на Бахмутском направлении.

Во время контрнаступления уже освобожден ряд населенных пунктов, в частности, Старомайорское, расположенное в Донецкой области. Россия уже понесла огромные потери. Общие потери врага на 1 августа 2023 года составляют примерно 246 690 противников. Кроме того, ликвидировано 462 средства ПВО россиян.

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