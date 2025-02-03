Враг хочет "проломить" украинскую оборону.

Российским оккупантам критически важно захватить Андреевку в Донецкой области, чтобы заставить Силы обороны отойти от остатков Кураховского плацдарма. Об этом сказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире Еспресо.

Он отметил, что ситуация возле Андреевки остается тяжелой - враг пытается прорваться между позициями наших сил, не жалея "пушечного мяса".

"Российское командование любит находить слабые щели в нашей обороне, а она у нас строится по узлам, и враг пытается прорваться между позициями наших сил. А что касается Андреевки, то россияне решили, как говорится, "не жалеть свечей", - рассказал Жмайло.

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По его словам, в районе Андреевки есть оборонительные укрепления, которые строились заранее, еще летом.

"Поэтому россияне фактически по нашим заминированным полям и подготовленным шанцам (земляные укрепления в виде рвов с насыпью, - ред.) пытаются скапливать там новые порции пушечного мяса с единственной простой командой: умри, но добеги физически до этого населенного пункта", - отметил эксперт.

Он добавил, что россиянам критически важно завладеть Андреевкой, потому что дальше до Константинополя есть ряд оборонительных укреплений.

"Подрыв дамбы Кураховского водохранилища частично затормозил продвижение российских войск с севера, что защищает остатки нашего Кураховского плацдарма. Поэтому они пытаются таким образом сделать еще одну брешь, чтобы окончательно заставить нас отойти от остатков этого плацдарма, в частности из района Дачного и других частей этой территории, которую продолжают удерживать Силы обороны Украины", - сказал Жмайло.

Эксперт отметил, что ситуация остается очень напряженной, но предварительная инженерная подготовка позволяет нашим военным обороняться и наносить удары по врагу, который имеет огромные потери.

Ситуация возле Андреевки

Как сообщал УНИАН, по данным мониторингового проекта DeepState, российские оккупанты все больше сосредотачивают свое внимание на Андреевке Донецкой области, где недавно там образовался "красный анклав".

Севернее Андреевки россияне осуществляют давление на позиции Сил обороны из Славянки и Петропавловки, двигаясь по балкам к дороге Ясеново-Андреевка.

Отмечается, что недавно все могли наблюдать "красный анклав" на северо-восточных окраинах Андреевки, который некоторые приняли за ошибку или баг. Сказано, что на самом деле это отражение пребывания и закрепления российской пехоты в окрестностях села, которая "лезет с разных сторон, даже сквозь позиции Сил обороны". Противник проложил свой путь из Петропавловки и сейчас в основном пытается пробраться в село из этого района по накопанным укреплениям.

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