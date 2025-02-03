Это отражение закрепленной пехоты противника, которая пытается развивать успех в тылу Сил обороны.

Российские оккупанты все больше сосредотачивают свое внимание на Андреевке Донецкой области. Недавно там образовался "красный анклав". Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, который отслеживает актуальную информацию на фронте.

Севернее Андреевки россияне осуществляют давление на позиции Сил Обороны из Славянки и Петропавловки, двигаясь по балкам к дороге Ясеново-Андреевка.

"Недавно все могли наблюдать "красный анклав" на северо-восточных окраинах Андреевки, который некоторые приняли за ошибку или баг. На самом деле это отражение пребывания и закрепления кац*пской пехоты на окраинах села, которые лезут с разных сторон, даже сквозь позиции Сил Обороны. Со временем стало более понятно движение противника, который проложил свой путь из Петропавловки и сейчас в основном пытается пробраться в село из этого района по накопанным укреплениям", - отмечает проект.

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Одновременно с этим российская пехота осуществляла попытки лезть через село Шевченко по инженерно-фортификационным сооружениям, которые пролегают между Андреевкой и Шевченко. В сети уже показали кадры работы бойцов Сил обороны с оккупантами в этом районе.

В DeepState также добавили, что после первых успешных попыток залезть в Андреевку, россияне увидели возможность это развивать поэтому посылают на убой пехоту с задачей - "умри, но дойди".

"Силам Обороны пока не легко дается оборона Андреевки из-за ряда проблем, в которых, мы надеемся, найдут решение. Но несмотря на это украинские военные прилагают максимальные усилия и утилизируют немалое количество московских уродов. Наряду с этим, враг сосредотачивает свои усилия между Улаклами и Дачным, которые к югу от Андреевки, что может открыть дополнительные возможности для штурма села", - отметили в DeepState.

Война в Украине - последние новости

Ранее 110 ОМБр сообщила, что в Великой Новоселке, что в Донецкой области, россияне не могут дальше продвигаться, ведь попали в "огневой мешок". Сейчас в этом населенном пункте активно работает украинская аэроразведка, которая фиксирует передвижения и местонахождение оккупантов.

Также стало известно, что в Украине создают мощную систему защиты от российских дронов. В эту систему будут интегрированы ранние разработки компании "Атлас", которые уже продемонстрировали свою эффективность на фронте.

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