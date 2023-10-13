Американские инженеры в сотрудничестве с украинскими модифицировали пусковую установку противовоздушной обороны "Бук" советских времен.

Компоненты для оборонных систем, в частности противовоздушной обороны, которые собирает Пентагон для Украины, поступают из разных стран мира.

Как пишет издание Associated Press со ссылкой на источник в Пентагоне, США смогли создать новую ракетную установку из радаров и других частей, предоставленных партнерами. Система сможет запускать ракеты AIM-9M Sidewinder, которые США включили в крайний пакет помощь Киеву.

Американские инженеры в сотрудничестве с украинскими модифицировали пусковую установку противовоздушной обороны "Бук" советских времен, чтобы она могла запускать ракеты RIM-7, которых в США много. У Украины есть системы "Бук", но количество ракет для них уменьшается.

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По словам чиновника, обе эти системы поступят в Украину уже осенью.

Как отметило издание, нововведения дали США еще одну возможность предоставлять оружие Украине, пока Конгресс не одобрил новые средства для оборонной помощи. У Пентагона все еще есть $5,4 млрд, которые может использовать, чтобы направить Украине оружие из своих запасов.

Помощь США Украине

В среду глава Пентагона Ллойд Остин объявил о предоставлении нового пакета помощи Украине на $200 млн, в который вошли ракеты Sidewinder.

Министр обороны США Ллойд Остин заверил президента Украины Владимира Зеленского в устойчивой и непрерывной поставке оружия Украине. В частности, он подчеркнул, что США имеют необходимые для этого ресурсы и возможности и остаются сфокусированными на поддержке Украины.

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