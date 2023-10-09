Глава государства заявил, что готовятся соответствующие шаги, чтобы противодействовать угрозе.

Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке. Обострение этого конфликта - это новый источник боли и страданий, который должен ослабить мировое единство.

"Провел совещание с руководителями нашей разведки, ГУР и внешней разведки, с нашими дипломатами по ситуации в Израиле и вокруг него и по общей ситуации на Ближнем Востоке. Это имеет принципиальное значение для нас-не только для Украины, а для всей Европы. По имеющейся информации – очень четкой – Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы новый источник боли и страданий ослабил мировое единство, добавил расколов и противоречий и этим помогло России уничтожать свободу в Европе", - заявил президент Украины Владимир Зеленский по результатам совещания с разведкой.

По его словам, угроза значительно больше, чем сейчас ее воспринимает мир.

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"Мировые войны прошлого разгорались именно с локальных агрессий", - отметил украинский президент.

Он подчеркнул важность мира объединить усилия в этой ситуации.

"Мы знаем, как этой угрозе противодействовать. Готовим соответствующие шаги. А главное-защищаем необходимость максимального единства мира. Сегодня обратился к участникам Парламентской ассамблеи НАТО. Прежде всего о единстве. О том, что каждому государству в мире сейчас надо выбрать, как оно будет защищать международное право. Будет защищать! А не оставаться в стороне, когда террор пытается взять верх, и когда на наших глазах может сломаться еще один регион мира", - подчеркнул украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что благодарен всем лидерам и государствам, которые сейчас полностью осознают опасность и готовы работать вместе ради того, чтобы удержать ситуацию, удержать очевидных спонсоров террора от более широкого вмешательства.

Нападение ХАМАС на Израиль - последние новости

Утром 7 октября произошла крупнейшая за последние годы атака террористической палестинской группировки ХАМАС на Израиль. Через пять часов после атаки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выпустил обращение к гражданам, в котором заявил, что идет "не операция, не эскалация, это война". Он также объявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) немедленно задействует всю свою мощь, чтобы уничтожить ХАМАС.

8 октября Нетаньяху заявил об окончании первой фазы войны и предупредил, что она будет длительной и тяжелой. ЦАХАЛ объявила сектор Газа закрытой военной зоной и нанесла по ней многочисленные удары.

9 октября главный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми городами на границе, в которые вторглись боевики.

Кроме этого, министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде Газы. Прекращены поставки продуктов, воды, электроэнергии.

Премьер-министр Израиля заявил, что на сегодня кампания по разгрому ХАМАС "только началась". Он призвал власти "стоять твердо, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток".

The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве написал, что Израиль имеет определенную информацию о том, что Иран мог подтолкнуть ХАМАС к массированному нападению на их страну.

Как известно, президент Украины Зеленский связал Иран с вторжением в Украину и нападением на Израиль. По его словам, Иран "не может сказать, что он не имеет никакого отношения к тому, что происходит в Украине", если он продает России беспилотники "Шахед", и что он не может утверждать: "это не имеет никакого отношения к тому, что происходит в Израиле", если его официальные лица заявляют о поддержке ХАМАС.

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