При этом Коваленко акцентировал, что глава Пентагона Ллойд Остин сделал заявление, которое многих поставило в тупик - AIM-9 передадут для украинской ПВО.

По итогам Рамштайн-16 Украина получит ракеты AIM-9 класса "воздух-воздух", которые применяются авиацией в ближнем радиусе действия.

Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, характеристика ракет натолкнула на мысль, что их будут применять в перспективе F-16, либо их удалось интегрировать для МиГ-29.

"В нынешних условиях эти ракеты не столько средство борьбы с вражеской авиацией в воздухе, сколько средство перехвата дронов-камикадзе Shahed-131/136 и крылатых ракет, дозвукового типа, Х-101/555 и КРМБ "Калибр"", - отметил аналитик.

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При этом Коваленко акцентировал, что глава Пентагона Ллойд Остин сделал заявление, которое многих поставило в тупик - AIM-9 передадут для украинской ПВО.

"На самом деле ничего удивительного и это обычная практика, когда авиационные ракеты применяются в средствах ПВО. А в случае с AIM-9 речь идет конкретно о MIM -72A/M48 Chaparral", - пояснил эксперт.

Он сообщил, что данная система была принята на вооружение Армии США в 1969 году, а в 1997 полностью снята. За это время у США на вооружении было 600 единиц с боекомплектом более 5 300 ракет.

"Не удивлюсь, если эти системы тоже в скором времени окажутся в Украине. И даже не смотря на свою архаичность, как средство перехвата вышеупомянутых целей на расстояниях до 5 км, они вполне эффективны", - подчеркнул аналитик.

Рамштайн-16

11 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где 12 октября проходило заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-16").

Президент назвал три приоритета, с которыми приехал на"Рамштайн-16". Это усиление системы противовоздушной и противоракетной обороны, получение ракет дальнего радиуса действия, а также артиллерии.

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