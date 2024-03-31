По словам командующего Сухопутных войск, на Киевском направлении были задействованы наиболее мобильные и боеспособные подразделения десантных войск армии РФ.

В начале полномасштабного вторжения в Украину на Киевском направлении были задейсттвованы наиболее мобильные и боеспособные подразделения десантных войск вооруженных сил Российской Федерации. Об этом в эфире телемарафона рассказал генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк.

По его словам, эти военные имели четкие планы по быстрому перемещению и захвату важных объектов.

"Они встретили неожиданное сопротивление, профессиональное сопротивление, и все их темпы наступления были приостановлены, и они на ходу вынуждены были менять свои планы. А так, если бы этого не было, быстрое наступление, быстрое продвижение в административную зону Киева, захват правительственных помещений, поднятие российского флага и проведение парада в Киеве. Такие планы у них были, и поверьте мне, они были бы осуществлены, если бы не наше сопротивление", - сказал военный.

Он отметил, что это касается и всех неравнодушных, которые взяли оружие, записались в территориальную оборону, сформировали добровольческие подразделения. При этом едва ли не главной задачей врага был захват аэродрома "Гостомель". В частности, по словам Павлюка, аэродром атаковали десантники, туда зашли две группы по 20 вертолетов, как ударных, так и транспортных.

"Одна рота обороняла, Национальная гвардия, и то она была аккумулирована больше срочниками, так как основные подразделения были в это время на востоке, выполняли боезадачи. Но они сумели дать первое достойное сопротивление, сбили где-то 4 вертолета, 2 повредили, завязали стрелковый бой, но преимущество и профессионализм атаковавших было намного выше, и наши вынуждены были отступить. Но смогли вызвать огонь артиллерии, и весь десант, который в это время уже сумел высадиться, был уничтожен четким огнем трех артиллерийских батарей", - рассказал Павлюк.

Он также добавил, что слом российского наступления на Киев и Киевскую область состоялся 19-20 марта во время обороны населенного пункта Мащун.

"Это тот плацдарм, который захватили россияне, который был огромной угрозой для города Киев. Если они бы смогли развить свое наступление, то уже мы боролись бы непосредственно за улицы Киева. Но нам удалось тогда взорвать дамбу, смыть все мосты, которые они выстроили, для того, чтобы перебросить основные силы и уничтожить то подразделение, которое захватило плацдарм. И в принципе это остановило последнюю попытку для того, чтобы проводить наступление. Ресурсов для продолжения дополнительно не было, потому что они были все стянуты на востоке", - отметил военный.

Годовщина освобождения Киевской области

Заместитель главы Национальной полиции Андрей Небытов во вторую годовщину освобождения Киевской области озвучил количество пропавших без вести. По его словам, после деоккупации в Буче Киевской области нашли 422 убитых мирных жителей, всего в Бучанском районе обнаружено 1190 тел.

При этом эти цифры не являются окончательными, есть пропавшие без вести, их поиск продолжается. Таковыми считаются 514 жителей Киевской области.

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