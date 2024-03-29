В частности, подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава российской армии.

Авиация Сил обороны Украины за 29 марта нанесла серию успешных ударов, а именно: по одному пункту управления, одному зенитно-ракетному комплексу и 10 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск, сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

Также отмечается, что подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, два зенитно-ракетных комплекса и один артиллерийское средство россиян.

Тем временем войска РФ нанесли 38 ракетных и 59 авиационных ударов, совершили 72 обстрела из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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Война в Украине 29 марта - ситуация на фронте

По данным Генштаба, за сутки на фронте в Украине зафиксировано 61 боевое столкновение. Ситуация на самых "горячих" направлениях следующая:

на Лиманском направлении Силы обороны Украины отразили 10 атак в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области;

направлении Силы обороны Украины отразили 10 атак в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области; на Бахмутском направлении бойцы отразили две атаки в районах населенных пунктов Клищиевка, Андреевка Донецкой области;

направлении бойцы отразили две атаки в районах населенных пунктов Клищиевка, Андреевка Донецкой области; на Авдеевском направлении ВСУ отразили 16 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области;

направлении ВСУ отразили 16 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области; на Новопавловском направлении в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области россияне более 20 раз пытались прорвать оборону ВСУ;

направлении в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области россияне более 20 раз пытались прорвать оборону ВСУ; на Ореховском направлении войска РФ при поддержке авиации совершили две безуспешные атаки;

направлении войска РФ при поддержке авиации совершили две безуспешные атаки; на Херсонском россияне дважды атаковали на левом берегу Днепра.

Ранее сообщалось, что 29 марта днем российские войска атаковали Одессу ракетами Х-59. По данным мэра города Геннадия Труханова, из-за падения обломков пострадали 5 человек, в том числе 15-летний подросток

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