Отмечается, что Россия планирует увеличить в бюджете расходы на производство военной техники, но это не решит проблему пополнения резервов.

Российская армия сконцентрировала свои усилия вокруг Северодонецка. Кроме того, ей удалось немного продвинуться вблизи Харькова.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"Основными оперативными усилиями России остается наступление на Северодонецк в Донбассе. Ее западная группа войск, вероятно, впервые через несколько недель немного продвинулась на харьковском направлении", – отметили в Минобороны Британии.

Вместе с тем, несмотря на увеличение Россией финансирования военных расходов, армия Путина будет иметь проблемы с пополнением запасов техники из-за влияния санкций Запада и нехватки опыта в некоторых сферах.

"10 июня первый заместитель руководителя Военно-промышленной комиссии РФ спрогнозировал, что государственные расходы на армию возрастут на 600-700 млрд рублей, что может означать увеличение финансирования на около 20%", - идет речь в сообщении.

Отмечаться, что финансирование позволит оборонпрому страны медленно мобилизоваться для того, чтобы удовлетворять потребности, возникающие из-за войны против Украины.

"Однако с удовлетворением многих этих потребностей могут быть проблемы, частично - из-за эффекта санкций и недостатка опыта. С производством в РФ высококачественной оптики и передовой электроники скорее всего есть трудности, и это может подорвать усилия для замены оборудования, потерянного в Украине", - отмечают в разведке.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты воруют в Украине даже магниты из холодильников.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что на Донетчине российские оккупанты хотели сдать на лом комплектующие к собственному комплексу ПВО.

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