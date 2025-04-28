Спасенных украинцев "огоньками на дронах" удалось вывести в безопасное место.

На Сумском направлении украинские пограничники провели уникальную операцию с помощью беспилотников - операторы БПЛА очень точными сбросами отбили у врага трех пленных побратимов.

"На одном из участков ведения активных боевых действий на Сумском направлении, операторы БПЛА Сил обороны спасли жизнь трем украинским защитникам, которых враг захватил в плен", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

В пресс-службе рассказали, что операторы-пограничники разведывательных дронов обнаружили вражескую группу, которая захватила в плен трех украинских защитников. На помощь собратьям, для перехвата и уничтожения противника, немедленно вылетели несколько беспилотных экипажей 1 отдельной танковой Северской бригады.

"Украинские операторы БПЛА провели совместную уникальную операцию, им удалось отделить врага от украинских воинов и с помощью сбросов заставить противника убежать", - говорят пограничники.

В дальнейшем совместными усилиями операторов подразделений Сил обороны, с помощью подсветок на дронах удалось вывести бойцов к украинским позициям.

На видео, которое обнародовали пограничники, можно увидеть, как ювелирно отработали украинские операторы, а затем вывели собратьев из ловушки.

Война в Украине - новости

Как писал УНИАН, украинские военные рассказывали об удивительном спасении в Курской области РФ бойцов 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. Военные попали в окружение и вызвали огонь украинской артиллерии на себя, чтобы не сдаваться в плен и уничтожить как можно больше российских оккупантов. На удивление после артиллерийского удара им удалось выжить, а россиянам, которые их окружили, - нет.

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