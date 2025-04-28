Для прорыва на квадроциклах: в ГПСУ рассказали, как россияне 'прощупывают' определенные участки границы

Закрепившись, россияне ожидают подкрепления для того, чтобы расширить зону боевых действий.

Оккупанты прощупывают определенные участки украинской границы, чтобы прорваться на квадроциклах в глубь территории нашего государства. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, враг пытается малыми штурмовыми группами на квадроциклах быстро продвинуться как можно дальше на территории Украины, в частности на Сумщине.

"Наиболее активно это на направлении населенных пунктов Басовка и Журавка. Но видим, что враг прощупывает и другие отрезки, где также планирует применять такую тактику захода малых штурмовых групп. В отдельных случаях это делается с применением квадроциклов", - рассказал спикер.

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Как добавил Демченко, если такое продвижение удается, россияне сходят с квадроциклов и пытаются закрепиться, держа уже какую-то свою позицию. Пограничник сказал:

"Они ожидают подкрепления для того, чтобы совместно расширить зону боевых действий уже на территории Украины. Но конечно, что наши операторы беспилотных средств, артиллеристы делают все для того, чтобы враг не мог максимально глубоко продвинуться на территорию Украины, даже используя квадроциклы".

Война в Украине - наступление россиян

Как писал УНИАН, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны Украины сорвали наступление РФ на Сумскую область. По его данным, интенсивные бои продолжаются в районах вблизи государственной границы и на территории РФ. Войско оккупантов пытается выбить Силы обороны с территории Курской области РФ и захватить приграничные территории Сумщины. Впрочем, как уверяет Сырский, реализации плана Москвы мешают подразделения ВСУ, которые в очередной раз сорвали наступление врага на этом направлении.

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