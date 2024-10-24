Бойцы прибыли, чтобы спасти раненых, но оказались под массированным огнем россиян.

В Курской области РФ группа бойцов 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского попала в окружение и вызвала огонь артиллерии на себя, чтобы не сдаваться в плен и уничтожить как можно больше российских оккупантов. На удивление после артиллерийского удара им удалось выжить, а россиянам, которые их окружили, - нет.

О подвиге николаевских морпехов рассказали в пресс-службе ВМС ВСУ. Часть истории пересказали сами "окруженцы". По словам бойцов, они остались прикрывать отход раненых в Любимовке, и в результате 9 морпехов оказались заблокированными в здании, окруженном россиянами.

"Была задача выдвинуться на точку и занять там оборону, чтобы прикрыть отход раненых бойцов, которые были в этом населенном пункте до нас", - говорит один из бойцов по имени Дмитрий.

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Когда морпехи прибыли к нанесенной "точке", им пришлось вступить в бой с россиянами. Украинцы оказались в окружении, стрельба по ним велась с разных направлений, из разного вида оружия - РПГ, пулеметами, их забрасывали гранатами. В то же время морпехи били в ответ и не подпускали россиян близко к себе, но, когда мимо них проехала вражеская техника (по меньшей мере четыре единицы), поняли, что ситуация обостряется.

Морпехи говорят, что все четко выполняли команды командира, отвечали на огонь, оттягивали раненых, которые, в свою очередь, заряжали оружие. Дом, в котором они находились, начал гореть. И бойцы понимали, что выйти оттуда мало шансов.

"Нас забросали гранатами через дымоход, через дыры, через двери...", - говорят морпехи.

По их словам, некоторые россияне вели себя, как зомби: подходили за три метра к дому с украинцами, бросали в них гранату и кричали: "Сдавайтесь...". Из-за постоянных массированных обстрелов стены здания не выдерживали, оно вспыхнуло. В плен бойцы сдаваться не собирались, хотя понимали, что скорее всего погибнут - к ним подобрались очень близко.

"В плен сдаваться никто не хотел, но было принято коллективное решение - принять огонь [нашей артиллерии] на себя для того, чтобы забрать с собой как можно больше оккупантов... Когда прилетели две наши кассетные ракеты и вокруг нас все начало взрываться, какой бы критической ситуация не казалась, но все обрадовались, что врага накрыли. Моральный дух поднялся, бойцы готовы были продолжать бой", - рассказал один из морских пехотинцев.

После артиллерийского удара бойцы вышли из укрытия, почти за мгновение до того, как дом завалилая: "Мы решили идти до конца: или мы, или нас ...".

Все 9 морпехов продвигались колонной: кто мог держать оружие, шел впереди, раненые шли в авангарде. По дороге они столкнулись с группой противника, но в бой не вступила ни одна из сторон. Двигались украинцы по открытой местности, под огнем вражеской артиллерии.

"Морская пехота в плен не сдается. Пусть знают, какие мы пацаны", - говорит один из бойцов

Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, по данным главкома Александра Сырского, Россия перебросила около 50 тысяч военных в Курскую область, ослабив свои позиции на фронте в Украине. По его словам, в результате российские группировки в Запорожской, Херсонской областях и на Краматорском участке фронта были ослаблены.

Также мы рассказывали, что Украина платит за вторжение в Курскую область своими лучшими танками. По данным Forbes, российские беспилотники подбили по крайней мере один из 20 шведских танков Strv 122/Leopard 2A6.

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