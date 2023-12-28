Александр Тарнавский отметил, что противник сосредоточился на Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях.

Еще одна группа российских оккупантов сдалась в плен на Таврийском направлении за прошедшие сутки, 27 декабря. Речь идет о примерно 20 захватчиках.

"В операционной зоне ОСУВ "Таврия" около 20 оккупантов сдались в плен. Также, за прошедшие сутки, уничтожено и повреждено значительное количество бронетехники врага", - сообщил командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.

По его словам, противник сосредоточился на наступательных и штурмовых действиях на Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях.

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"Враг продолжает активные пехотные атаки при поддержке значительного количества бронетехники. В целом, на Таврийском направлении 27 декабря враг нанес 18 авиаударов, провел 38 боевых столкновений и совершил 985 артобстрелов", - уточнил бригадный генерал.

При этом он указал, что общие потери врага за прошедшие сутки составили 488 человек и 105 единиц военной техники, а частности, 18 танков, 28 ББМ, 13 артсистем, 23 БпЛА, 16 автомобилей и семь единиц спецтехники, а также уничтожен склад боеприпасов.

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Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 28 декабря сообщил, что общие боевые потери россиян за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 356 670 человек. При этом за последние сутки ликвидированно 920 захватчиков.

Кроме того, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун заявил, что оккупанты все чаще отказываются участвовать в штурмах и даже начали сдаваться в плен украинским военным целыми группами.

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