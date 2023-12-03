В операционной зоне ОСУВ "Таврия" за минувшие сутки ликвидировано 440 оккупантов.

Бригадный генерал Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", раскрыл успех бойцов ВСУ в зоне ответственности своих войск.

По его словам, в плен украинской армии сдались около десятка оккупантов. В то же время за сутки враг потерял 440 человек живой силы и 9 единиц военной техники в боях с Украиной.

"В операционной зоне ОСУВ Таврия активность пехоты оккупантов снова увеличилась - произошло 55 боевых столкновений", - констатировал генерал.

Также он сообщил, что активность вражеской авиации была относительно невысокой по сравнению с другими днями. "Зафиксировано 5 авиаударов. Ночью враг сбрасывал КАБы на Донецкую область", - уточнил Тарнавский.

КАБы РФ создают проблемы на южном направлении фронта

Сегодня представитель Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал проблему применения КАБов (управляемых авиационных бомб) на южном фронте Украины. Он подтвердил, что оккупанты начали интенсивнее бить этим оружием.

По его словам, еще полгода назад пуски КАБов со стороны армии РФ были единичными, а теперь это явление уже приобрело массовый характер. Было такое, когда оккупанты за сутки сбрасывали около 100 соответствующих бомб, указал Игнат. Напомним, что вес каждой составляет примерно 500 кг "чистой взрывчатки".

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