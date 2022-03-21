Дедушка не смог пережить путинскую армию.

Российские оккупанты продолжают совершать военные преступления на территории Украины. Они мародерствуют, похищают гражданских и обстреливают мирные города. В результате одной из бомбардировок Харькова армия РФ убила 96-летнего Бориса Романченко. Дедушка во время Второй мировой войны пережил нацистские концлагеря.

Информацией о жертве действий оккупантов поделился Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале. Журналист написал: "В Харькове погиб 96-летний узник фашистских концлагерей. Борис Романченко пережил Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен, но был убит российской ракетой в своей квартире во время "операции по денацификации". Новые фашисты продолжают дело Гитлера".

Выдуманная "денацификация" — это якобы одна из причин полномасштабного вторжения России в Украину. А теперь получается, что от рук агрессора гибнут люди, пережившие ужасы гитлеровской Германии.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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