По Лисичанску российские оккупанты ударили ракетой "Точка-У", обесточена шахта, где под землей находятся горняки.
Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Facebook.
Он отметил, что сегодня, когда необходимо было соблюдать "режим тишины", оккупанты открыли огонь по Лисичанску и Северодонецку.
Из-за обстрелов произошло возгорание дома в Лисичанске, обесточена шахта, где под землей находятся работники. Сейчас их пытаются поднять на поверхность. Россия ударила по городу ракетой "Точка-У" и "Градами".
Он подчеркнул, что сложная ситуация и в Северодонецке.
"Здесь горит еще один продуктовый склад, два жилых и дачных домов, повреждены гаражи станции скорой помощи, в этом же районе травмирована женщина", - добавил Гайдай.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 25 марта 2022 года по подсчетам ООН жертвами российских оккупантов стали более 1000 мирных украинцев.