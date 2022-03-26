Сложная ситуация и в Северодонецке - горит продуктовый склад, жилые и дачные дома, повреждены гаражи станции скорой помощи.

По Лисичанску российские оккупанты ударили ракетой "Точка-У", обесточена шахта, где под землей находятся горняки.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Facebook.

Он отметил, что сегодня, когда необходимо было соблюдать "режим тишины", оккупанты открыли огонь по Лисичанску и Северодонецку.

Из-за обстрелов произошло возгорание дома в Лисичанске, обесточена шахта, где под землей находятся работники. Сейчас их пытаются поднять на поверхность. Россия ударила по городу ракетой "Точка-У" и "Градами".

Он подчеркнул, что сложная ситуация и в Северодонецке.

"Здесь горит еще один продуктовый склад, два жилых и дачных домов, повреждены гаражи станции скорой помощи, в этом же районе травмирована женщина", - добавил Гайдай.

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