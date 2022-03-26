Оккупанты гатят куда угодно – по жилым кварталам, объектам гражданской инфраструктуры, многоэтажкам.

В Киевской области населенные пункты продолжают страдать от ударов вражеской артиллерии, в результате последних разрушено по меньшей мере 5 домов, есть пострадавшие среди гражданского населения, среди них ребенок.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области Андрей Небитов.

"Как видим, оккупанты гатят куда угодно, по жилым кварталам, объектам гражданской инфраструктуры, многоэтажкам. Цинично истребляют из "Градов" граждан и их дома. Следователи полиции Киевской области уже тщательно задокументировали более 250 фактов военных преступлений агрессора в Киевской области, которые будут использованы в международном суде над российскими военными и политическими преступниками (если останутся в живых)", - написал Небитов.

Также он обнародовал фото и видео последствий вражеских ударов.

Как сообщал УНИАН, США считают, что Россия бросит усилия на захват востока Украины, а не штурма Киева из-за неудачи с наступательной операцией.

В частности, российские силы попытаются отрезать Донбасс и украинских военных, защищающих регион, чтобы иметь рычаги влияния во время переговоров с офисом Зеленского.

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