На Волынскому, Полесском и Северском направлениях оккупанты пытаются организовать инженерное оборудование позиций для ведения позиционной обороны и восстановить логистическое обеспечение своих подразделений.
Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
Отмечается, что подавляющее большинство задач, ставившихся перед оккупационными войсками их командованием, остаются невыполненными.
"На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник пытается организовать инженерное оборудование позиций для ведения позиционной обороны, восстановить логистическое обеспечение своих подразделений", - говорится в сообщении.
Враг продолжает коварно уничтожать инфраструктуру в захваченных городах, наносить ракетно-бомбовые удары по мирным кварталам украинских городов и сел, грабить, похищать и брать в заложники мирное население.
На отдельных направлениях противником сосредоточиваются силы и средства для возобновления попытки осуществления наступательных действий.
"Учитывая большой некомплект человеческих ресурсов, враг вынужден перемещать до границ Украины резервы с центрального и дальневосточного военных округов, проводить скрытую мобилизацию и искать поддержки у своих малочисленных союзников. Также оккупанты продолжают практику привлечения к непосредственным боевым действиям личного состава воинских частей и подразделений обеспечения, что является свидетельством критического состояния ситуации в войске российских захватчиков", - констатировали в Генштабе.
В направлении на Чернигов враг наступательных действий не проводил. Продолжил коварно обстреливать позиции подразделений Вооруженных сил Украины и густонаселенные районы города.
При попытке осуществления наступления по направлению на Бровары оккупанты понесли значительные потери и были остановлены. Они предприняли попытки провести мероприятия по восстановлению боеспособности и инженерного оборудования занятых рубежей.
На Слобожанском направлении активных наступательных действий враг не ведет. Продолжает блокирование города Сумы. Имеющимися силами пытается блокировать город Харьков, осуществляет огневой влияние по оборонительных рубежах и гражданской инфраструктуре украинских городов Харькова и Чугуева.
Кроме того, оккупанты продолжают прилагать значительные усилия для установления контроля над городом изюм, в указанном районе проводится рассредоточение войск.
На Донецком направлении враг ведет штурмовые действия и проводит огневые налеты по всей линии соприкосновения. Он пытался прорвать оборону позиций наших войск на Авдеевском направлении, успеха не имел, понес потери и отступил.
На Южнобугском направлении противник пытается удержать ранее занятые рубежи, осуществляет мероприятия по восстановлению боеспособности, пополнению запасов.
Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты обстреляли Авдеевку. Глава Донецкой области показал разрушения.