Враг вынужден перемещать к границам Украины резервы с центрального и дальневосточного военных округов, проводить скрытую мобилизацию и искать поддержки у своих малочисленных союзников.

На Волынскому, Полесском и Северском направлениях оккупанты пытаются организовать инженерное оборудование позиций для ведения позиционной обороны и восстановить логистическое обеспечение своих подразделений.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что подавляющее большинство задач, ставившихся перед оккупационными войсками их командованием, остаются невыполненными.

"На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник пытается организовать инженерное оборудование позиций для ведения позиционной обороны, восстановить логистическое обеспечение своих подразделений", - говорится в сообщении.

Враг продолжает коварно уничтожать инфраструктуру в захваченных городах, наносить ракетно-бомбовые удары по мирным кварталам украинских городов и сел, грабить, похищать и брать в заложники мирное население.

На отдельных направлениях противником сосредоточиваются силы и средства для возобновления попытки осуществления наступательных действий.

"Учитывая большой некомплект человеческих ресурсов, враг вынужден перемещать до границ Украины резервы с центрального и дальневосточного военных округов, проводить скрытую мобилизацию и искать поддержки у своих малочисленных союзников. Также оккупанты продолжают практику привлечения к непосредственным боевым действиям личного состава воинских частей и подразделений обеспечения, что является свидетельством критического состояния ситуации в войске российских захватчиков", - констатировали в Генштабе.

В направлении на Чернигов враг наступательных действий не проводил. Продолжил коварно обстреливать позиции подразделений Вооруженных сил Украины и густонаселенные районы города.

При попытке осуществления наступления по направлению на Бровары оккупанты понесли значительные потери и были остановлены. Они предприняли попытки провести мероприятия по восстановлению боеспособности и инженерного оборудования занятых рубежей.

На Слобожанском направлении активных наступательных действий враг не ведет. Продолжает блокирование города Сумы. Имеющимися силами пытается блокировать город Харьков, осуществляет огневой влияние по оборонительных рубежах и гражданской инфраструктуре украинских городов Харькова и Чугуева.

Кроме того, оккупанты продолжают прилагать значительные усилия для установления контроля над городом изюм, в указанном районе проводится рассредоточение войск.

На Донецком направлении враг ведет штурмовые действия и проводит огневые налеты по всей линии соприкосновения. Он пытался прорвать оборону позиций наших войск на Авдеевском направлении, успеха не имел, понес потери и отступил.

На Южнобугском направлении противник пытается удержать ранее занятые рубежи, осуществляет мероприятия по восстановлению боеспособности, пополнению запасов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты обстреляли Авдеевку. Глава Донецкой области показал разрушения.

Вас также могут заинтересовать новости: