Люди погибли на месте от полученных травм.

В понедельник, 20 февраля 2023 года, российские оккупанты нанесли удар по поселку Антоновка на Херсонщине. В результате вражеской атаки погибли два человека.

"Российские захватчики нанесли удар по пгт Антоновка... Когда рядом разорвался один из вражеских снарядов, местные жители, муж и жена, получили минно-взрывную травму. Пострадавшие погибли на месте", – сообщает Херсонская областная военная администрация.

Отмечается, что мужчина был сотрудником детской областной клинической больницы.

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Ситуация на Херсонщине: последние новости

Российские оккупанты обстреляли село Бургунка на Херсонщине с использованием фосфорных снарядов. В результате атаки были убиты 3 местных жителя, а еще 8 получили ранения. Среди раненых были 3 детей, двое из которых остались сиротами в результате обстрела.

Кроме того, оккупанты в отдельных населенных пунктах Херсонской области обустраивают места для незаконного удержания граждан Украины, которых подозревают в сотрудничестве с Силами обороны и за проукраинскую позицию.

За сутки, 18 февраля, российские оккупанты 65 раз обстреляли Херсонскую область, в результате один человек погиб и трое ранены.

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