Всю ночь в Тростянце происходили бои и артобстрелы.

Сумщина продолжает страдать от вражеских обстрелов. Ночь прошла неспокойно, после "прилетов" от русских в Тростянце начался пожар. Оккупанты не пускают спасателей потушить огонь.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Сумской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий.

"Ночь на Сумщине. Ад вокруг Тростянца - всю ночь продолжался пожар, происходили бои и артобстрелы. В результате боевых действий вчера вечером загорелось одно из предприятий, пожар потушить невозможно. Орки не пускают ГСЧС потушить огонь", - написал он.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Сумщине оккупанты выгоняют украинцев из домов и заставляют пешком идти в РФ.

"Ходят по домам, забирают мобильные телефоны, отобрали все оружие у местных охотников... Занимают сегодня и школы, и дома - выгоняют людей на улицу. Заставляют многих пешком идти в Россию, но люди отказываются. Пытаются заставлять их изготавливать взрывные устройства, но люди отказываются", - рассказал Живицкий.

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