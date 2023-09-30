Иван Федоров отметил, что уже сменили пятерых.

Кремль все чаще меняет свое так называемое "руководство" на временно оккупированной части Запорожской области. За последние полтора года сменили пять коллаборантов.

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, оккупанты зачастую лишаются своих должностей из-за хищения средств и критики власти. При этом он указал, что в немилость попадают даже те "руководители", которых привозят из России.

"Что интересно: последних руководителей они привозят из континентальной РФ. Например, поселок Веселое. Они привезли бывшего росгвардейца, которого поставили руководить поселком. Он через месяц вышел с критикой, что не может в такой бюрократии больше существовать. Сам раскритиковал свою же власть и его сняли. Гауляйтерша Уманец, которая руководила Кирилловским поселковым советом, сегодня сидит в плену и ее не выпускают за хищение средств РФ", - рассказал чиновник в эфире телемарафона.

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Городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал, что оккупанты отчаиваются и падают духом.

По его словам, в Токмаке найшли двух застреленных оккупантов, не на передовой, а в тылу. Также в Мелитополе один из военных повесился, потому что не хотел выполнять вражеские приказы.

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