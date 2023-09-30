Российские захватчики понесли ощутимые потери и отступили.

В Вооруженных силах Украины рассказали о попытке российских захватчиков дважды пробить оборону на Лимано-Купянском направлении.

Об этом начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сказал в эфире телемарафона. "На Лимано-Купянском направлении сейчас противник уже возобновил свои штурмовые действия. В частности, за минувшие сутки дважды пытался пробить нашу оборону. Безуспешно для врага. Он там получил изрядно потерь и отошел и отказался от наступательных действий", - сказал Евлаш.

В то же время российские захватчики продолжают интенсивно применять авиацию - по позициям украинских защитников было нанесено 16 авиаударов на этом направлении.

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Также оккупанты продолжают осуществлять интенсивные обстрелы позиций наших воинов.

"В частности, 564 раза враг обстрелял наших защитников из различного вооружения, как из ствольных артиллерийских систем, так и реактивных. Использовал танки, минометы, АГСы (автоматические гранатометы - Ред.), противотанковые комплексы, в том числе и стрелковое оружие. Совершено три удара дронами по позициям наших защитников", - сообщил Евлаш.

"Однако и мы не сидели, сложа руки. Наносили удары по их складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами. Уничтожили одну пушку "Мста-Б" и одну пушку Д-30, а также 82-мм миномет и 3 машины. Работают наши подразделения РЭБ, переносных зенитно-ракетных комплексов. Мы уничтожаем их дроны, как наблюдательные, так и дроны-камикадзе. Нам удалось уничтожить два БПЛА типа "Зала" и "Орлан" и еще уничтожили ряд дронов-камикадзе типа FPV", - сказал Евлаш.

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Как сообщал УНИАН, на Лимано-Купянском направлении более 110 тысяч российских военнослужащих, огромное количество танков, БМП, артиллерийских систем, но у ВСУ крепкая оборона.

Также сообщалось, что противники стягивают дополнительные силы на пока еще оккупированную часть Запорожской области. Сообщалось, что там стало больше захватчиков и их техники.

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