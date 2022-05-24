Оккупанты терроризируют население на захваченных территориях / фото REUTERS

Российские войска продолжают использовать тактику террора против украинского гражданского населения на захваченных территориях.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Враг продолжает использовать тактику террора против украинского гражданского населения на захваченных территориях, продолжается ухудшение социально-экономической ситуации на юге и востоке Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска ворвались в Украину.

Сначала враг бомбил военные объекты, а затем обстреливал и мирные города. В частности, противник наносил ракетные удары по Харькову, бил по областному центру из артиллерии, были жертвы и пострадавшие.

Позже украинские войска отогнали оккупантов от города, и обстрелов стало меньше.

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23 мая главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что наши воины в Харьковской области освободили от врага 24 населенных пункта.

В то же время на Донецком направлении противник сосредоточен на проведении наступательной операции с целью окружение городов Лисичанск и Северодонецк с последующим выходом на административную границу Луганской области.

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