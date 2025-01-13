Эксперт объяснил, где пытаются продвинуться оккупанты.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец оценил ситуацию на Покровском направлении и рассказал, что является главным вызовом и задачей для Сил обороны на этом участке фронта.

Как рассказал эксперт в эфире "Эспрессо", продвижение оккупантов в районе Курахово замедлилось после того, как противник занял Кураховскую ТЭС и трубные заводы.

"Даже в сводках Генерального штаба Кураховское направление заменено на Покровское. Фактически, этот участок сейчас держится как Покровский", - отметил он.

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В то же время ВСУ необходимо сдержать продвижение врага с севера от Курахово, подчеркнул эксперт.

"Сейчас главная задача для украинской армии - сдержать продвижение противника с севера от Курахово, где враг пытается двигаться на запад в направлении Андреевки. Далее, спускаясь на Андреевку, враг может выйти на Константинополь. Эта трасса добавляет рисков украинским военным. ВСУ нужно останавливать врага на этом направлении, чтобы он не мог продвинуться дальше", - отметил Згурец.

Война в Украине - Курахово

Военный эксперт Павел Нарожный отмечал, что украинские защитники в Курахово находятся в очень тяжелой ситуации, и отход ВСУ из города - абсолютно логичен и реален.

Он пояснил, что украинским силам придется отойти минимум на 5-7 километров от Курахово, а это означает выравнивание кураховского выступа, и, соответственно, высвобождение большого количества личного состава врага. Эти силы будут переброшены на другой участок фронта, вероятно на Покровск, Елизаветовку, и Большую Новоселку, где усилится давление врага, отметил эксперт.

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