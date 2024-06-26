Оккупанты хотят захватить всю Донецкую область в пределах ее административных границ.

Военный эксперт Центра оборонных стратегий Украины Виктор Кевлюк сообщил, что оккупанты активно продвигаются в сторону Торецка, и через несколько дней в городе уже могут начаться уличные бои. Впрочем, как отметил он в эфире "Еспресо", Силы обороны еще могут удержать город.

"Сегодня Силы обороны могут удержать Торецк. Впрочем, мы будем свидетелями городских боев в Торецке. Я думаю, что через 7-10 дней противник войдет в город и начнутся уличные бои. Таким образом оккупанты хотят завершить попытку захватить всю Донецкую область в пределах ее административных границ. Соответственно, противник будет делать все возможное на Северском, Часовояровском, Торецком, Кураховском и Краматорском направлениях, чтобы достичь этой цели", - пояснил Кевлюк.

Он также отметил, что на Покровском направлении противник достиг тактического успеха и имеет силы и средства, чтобы превратить этот успех в оперативный.

Видео дня

"Россиянам осталось продвинуться на 6 км, чтобы перерезать основные логистические маршруты Сил обороны. Такие действия противника создадут невыгодные для дальнейшей обороны условия на том же Торецком направлении для ВСУ. Силы обороны вынуждены будут отойти к линии Славянск - Краматорск - Дружковка - Константиновка - Покровск. Это нежелательное развитие событий для нас. Поскольку мы потеряем контроль над очень серьезными территориями, которые потом придется освобождать", - добавил он.

Новости войны

Майор Нацгвардии в отставке Алексей Гетьман рассказал, что россияне прорываются к Константиновке, чтобы захватить контроль над железной дорогой, которой активно пользуются ВСУ.

В то же время Bild сообщал, что ВСУ контратаковали под Часовым Яром Донецкой области и выбили врага из микрорайона "Канал". Российские войска также безуспешно контратакуют поселок Калиновка к северу от "Канала". Ранее они захватили его и подошли к каналу Северский Донец - Донбасс, но потом были отброшены.

Вас также могут заинтересовать новости: