Захватчик отметил, что его подразделение оказалось в окружении с двумя танками.

Российский оккупант рассказал родственникам, что ВСУ ликвидировали 80% личного состава его подразделения. Из 500 человек осталось менее 100.

Об этом он рассказал в телефонном разговоре с женой, который удалось перехватить.

Захватчик рассказал, что командование фактически бросило их в окружении. Авиации нет, а следовательно шансы выйти из кольца минимальны. По его словам, пилоты боятся летать, поскольку украинские военные их сбивают.

Всего в подразделении оккупанта осталось всего 5 единиц тяжелой техники. ВСУ уничтожили 13 боевых танков.

Оккупант также признался, что потери россиян колоссальные. Ликвидированы десятки его коллег.

"Столько ребят потеряли, еб*ть... Арслана вывезли трехсотого без ноги, без двух ног... без руки, нах*й. Одному тоже п*здец, нах*й, просто голову оторвало, їб*ть. Я просто смотрю... Вытаскивали из окопов... Просто я его хватаю, вытаскиваю за капюшон... Капюшон пытаюсь откинуть, и просто смотрю, а он без головы. Я просто в ах*й, что происходит", - говорит оккупант.

Российский захватчик отметил, что не понимает, кому и для чего нужна эта война. Кроме того, по словам оккупанта, командование не способствует транспортировке убитых и лечению раненых. Тела некоторых русских до сих пор лежат у окопов.

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