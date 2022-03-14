Россиянин признался, что ВСУ ликвидировали почти всю дивизию.

Российский оккупант позвонил отцу и рассказал, что каждый вздох для него может стать последним. Кроме того, он не понимает, почему пришел оккупировать Украину.

Об этом он заявил в телефонном разговоре, который удалось перехватить.

"С*ка, ненавижу этих хохлов. Мы первые здесь стоим. Дальше от нас никого нет и позади нас никого нет. В любой момент прилетит - все, п*здец. У нас тут осталось от дивизии вообще х*йня еб*на.я Ты просто не представляешь, как здесь страшно. Одна мысль о том, что тебя родители будут хоронить где-то, бл*дь... За что мы идем, бл*дь? Я не понимаю. Ты мне объясни, хотя бы ты: за что я воюю? За что я пришел в Украину, бл*дь? Ну за что? За что мои пацаны здесь умирают?"- говорит оккупант.

Отец искренне признается, что не может ответить на эти вопросы и называет войну в Украине "вторым Афганистаном".

"Я просто не понимаю, почему Путин сказал идти, бл*дь! Что происходит? Они еб*шат нас, как с*к последних. Мы им ничего не можем сделать. Я водку тоннами пью, а она не помогает", - отметил захватчик.

Во время разговора оккупант просит у отца прощение за все, чем мог его обидеть. Кроме того, он напомнил, что семья получит выплату за его смерть. Россиянин попросил отдать его долги.

"Я понимаю, если бы на Россию напали: я вставал бы, я бы стеной был для всех. А я не понимаю, куда я пришел? В какую страну я пришел? Они же наши братья бывшие. Они же люди. Они по-русски говорят. Нах*я все это, я не могу понять?",- добавил оккупант.

"Я не могу ответить на этот вопрос", - ответил ему отец.

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