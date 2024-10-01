По его словам, речь идет о десятках тысяч раненых, которые никогда не вернутся в армию.

У РФ всегда будет хватать физического ресурса, чтобы давить на Украину хотя бы на одном участке фронта, считает заместитель командира штурмового полка "Сафари" бригады "Лють" Богдан Кушнир ("Грыз").

В интервью Укринформу он заявил, что мира с агрессором не будет никогда, только прекращение огня. Военный также рассказал, что самой ужасной для россиян была битва за Бахмут. Это подтверждал сам лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который тогда признал, что только среди его подчиненных - более 20 тысяч погибших.

"Грыз" добавил, что на одного "двухсотого", как правило, приходится трое раненых. Это примерная статистика, которая была отработана во время Второй мировой войны. "Сейчас в войне задействована масса средств поражения. Поэтому я думаю, что это соотношение может доходить до одного к десяти", - отметил боец.

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В целом, по его словам, РФ понесла невероятные потери в районе Бахмута - десятки тысяч раненых, которые не вернутся в ряды ВС РФ никогда. "За нынешнее лето пишут, что оно одно из самых кровавых, если не самое кровавое. А вот я думаю, эта бахмутская операция для России стала самой кровавой. Думаю, и Авдеевка стоит рядом", - рассказал военный.

По его мнению, у россиян еще есть определенный запас сил на этот год, чтобы наступать широким фронтом. Это обусловлено, в частности, тем, что противник мотивирован большим денежным вознаграждением за участие в войне против Украины:

"У них поток добровольцев именно на "бабло" очень высокий. Потому что они действительно предлагают неплохие условия для тех, кто вступает в ВС. В некоторых регионах разовая выплата за поступление на службу доходит до 20 тысяч долларов... У них там много быдла, которое никогда не видело таких денег. Вообще это большие деньги для любого человека. А тебе говорят, что еще будут платить каждый месяц 240 000 рублей (около 2,5 тыс. долларов - УНИАН)".

Он называет большую часть российских солдат "биомассой", однако отмечает, что есть определенное количество специалистов, которые могут выполнять сложные задачи. "Российская армия - одна из сильнейших армий мира. Здесь не канают для меня рассказы, что это сбор быдла, который просто мясом забрасывает. Да, они забрасывают мясом, но это очень мощная армия, очень ресурсная, во многом технологичная. Россияне очень круто работают и изобретают РЭБы, дальнобойное вооружение. Мы его на себе ощущаем, западные системы не всегда могут его перехватить. С этим нужно считаться, иначе мы просто проиграем", - подчеркнул Кушнир.

В то же время он подчеркнул, что не видит мира с РФ в будущем и никогда не сможет простить россиянам то, что они сделали с Украиной, и то, что отвергают украинцев как нацию. "Это очевидно, что все войны заканчиваются на определенных условиях. Но на тех, которые есть сейчас, это невозможно, как бы тяжело ни было мобилизовать людей, поддерживать дух, воевать с россиянами..." - считает военный.

По его мнению, Украине нужно вступать в международные альянсы, а, когда наступит прекращение огня на условиях, которые удовлетворят нашу страну, отгородиться от РФ "какой-то нереальной эшелонированной обороной", сделать непроходимые позиции и на несколько веков вперед изолироваться от соседа-агрессора.

"Такова наша судьба - быть сильными не один год, не два, не три, не пять... Нужно быть сильными всю историю. Россия - это самая большая страна на планете Земля и у них куча ресурсов, куча людей и куча возможностей нас убивать. Поэтому нам нужно быть в 10, в 20 раз сильнее, чем все другие народы... Я уверен, что мы с этим можем справиться", - подчеркнул Кушнир.

Ситуация на фронте

Вечером украинский проект DeepState сообщил, что оккупационные войска России вошли в Угледар с запада и юга. В городе заметили российскую пехоту и флаги.

Согласно последним данным Генштаба ВСУ, за сутки на фронте произошло 159 боевых столкновений. Самой горячей остается ситуация на Покровском направлении, также оккупанты активны на Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях.

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