'Охотник' в Донецкой области: Свитан рассказал свою версию событий

Он отмечает, что это большая цель, которая видна на локаторах издалека.

Российские оккупанты могли пытаться выполнить боевую задачу тяжелым беспилотником "Охотник", который позже, вероятно, был сбит над Донецкой областью. Об этом в эфире "24 канала" сказал Роман Свитан, полковник Вооруженных сил Украины в запасе, военный эксперт.

Отвечая на вопрос о сбитии накануне над территорией Украины вражеской авиации и различных версий о том, что именно было сбито, Свитан выразил мнение, что российский оккупанты пытались выполнить боевую задачу тяжелым беспилотником "Охотник".

"Скорее всего, потерял связь з самолетом", - сказал эксперт относительно "Охотника" и добавил, что он может нести несколько авиабомб и выполнять боевую задачу в тылу противника.

Видео дня

В то же время, "Охотник" очень хорошо видно. "Это большая серьезная цель, которая видна на локаторах издалека… Не маневрирующая - значит, ее легко сбить, по большому счету. Задача у нее - донести, попытаться, по крайней мере, проломить ПВО противника и занести на определенную глубину авиационные бомбы, планирующие авиационные бомбы, ракеты. В зависимости от задачи", - отметил Свитан.

По его словам, исходя из видео, которое есть, "однозначно это российская Сушка его сбивает".

"Почему он ушел, допустим, в нашу сторону - тут много причин. Первое - то, что очередная "вундервафля" непрокачанная, потерял радиосвязь. Либо, может быть, наш РЭБ отработал", - сказал эксперт.

Свитан добавил, что на видео - "пуск ракеты с самолета по этому беспилотнику, он был сбит и, естественно, потом упал на нашу территорию в районе Константиновки".

Дрон "Охотник" - что известно

Как сообщал УНИАН, 5 октября начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов заявил, что Силы обороны Украины сбили российский самолет в Донецкой области. По его словам, обломки частично упали вокруг города, а также в частный сектор - повреждены несколько частных домов. Жертв или пострадавших нет.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко сообщил, что сбит был Су-34. Позже он добавил, что есть альтернативная версия, что был сбит тяжелый ударный беспилотник "Охотник".

Аналитик и авиаэксперт Константин Криволап отметил, что если над Константиновкой был сбит "Охотник", то непонятно, что он там делал. "Если бы это даже был С-70, беспилотник "Охотник", и за ним бы там из Липецка летал бы Су-57, то что они делали над Константиновкой? Непонятно совсем", - сказал он.

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