Днем в субботу, 5 октября, Силы обороны Украины сбили российский самолет в Донецкой области. Об этом сообщил начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов, пишет "Суспільне".
"Обломки частично попадали вокруг города Константиновка. Обломки также упали в частный сектор - повреждены несколько частных домов. Жертв или пострадавших нет", отметил он.
Мониторинговые каналы публикуют видео и сообщают, что речь идет о штурмовике Су-25.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что сбит был Су-34.
Потери России в Украине - что известно
Напомним, ранее сообщалось, что боевые потери России в Украине с начала широкомасштабной войны предварительно составляют 659 220 человек личного состава.
За сутки на фронте в Украине украинские бойцы обезвредили еще 1280 оккупантов, а также уничтожили много техники 8 танков, 31 боевую бронированную машину, 72 артиллерийские системы, 4 реактивные системы залпового огня и 5 средств ПВО.
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