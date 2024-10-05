Сообщается, что обломки самолета попадали вокруг города Константиновка и в частный сектор.

Днем в субботу, ​​5 октября, Силы обороны Украины сбили российский самолет в Донецкой области. Об этом сообщил начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов, пишет "Суспільне".

"Обломки частично попадали вокруг города Константиновка. Обломки также упали в частный сектор - повреждены несколько частных домов. Жертв или пострадавших нет", отметил он.

Мониторинговые каналы публикуют видео и сообщают, что речь идет о штурмовике Су-25.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что сбит был Су-34.

Потери России в Украине - что известно

Напомним, ранее сообщалось, что боевые потери России в Украине с начала широкомасштабной войны предварительно составляют 659 220 человек личного состава.

За сутки на фронте в Украине украинские бойцы обезвредили еще 1280 оккупантов, а также уничтожили много техники 8 танков, 31 боевую бронированную машину, 72 артиллерийские системы, 4 реактивные системы залпового огня и 5 средств ПВО.

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