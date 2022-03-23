Ракета попала на территорию зоопарка.

Российские оккупанты обстреляли территорию зоопарка в Николаеве.

Об этом в Facebook сообщил директор зоопарка Владимир Топчий.

"Сегодняшний "подарок" от "защитников русского мира". Будьте вы прокляты!", - написал он.

Топчий также показал кадры со снарядом, прилетевшим на территорию зоопарка.

7 марта во время обстрела Николаева часть снарядов пришлась на Николаевский зоопарк. Топчий сообщал о попадании снарядов возле вольеров тигров и белой медведицы. Животные не пострадали.

Ранее Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов (EAZA) собрала более 600 000 долларов на помощь украинским зоопаркам, пострадавшим от вторжения России.

Пожертвования поступили после того, как местные зоопарки, в том числе Николаевский зоопарк, разместили в сети просьбы о помощи. Привлечь удалось более 600 тысяч долларов.

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