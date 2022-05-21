Яковенко говорит, что РФ не сумеет победить Украину, однако завершать войну Путин не спешит.

Россия не сумеет нанести поражение Украине, а настоящей победой для ВСУ стала бы капитуляция Путина в Москве. В ином случае режим диктатора может прекратить существование лишь из-за его смерти.

Такое мнение высказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко, пишет "Обозреватель".

Он подчеркнул, что даже при условии возвращения Украиной всех своих территорий режим Путина будет и далее представлять для нее угрозу. Яковенко также усомнился в возможности капитуляции диктатора.

"А дальше мы попадаем в очень большую зону неопределенности, которая зависит от огромного количества факторов, в том числе и случайных. Я думаю, что и пораженчество, и шапкозакидательство являются опасными отклонениями от нормы. Надо понимать это: к сожалению, Путин остановить войну не может, сдаться он не может, потому что для него война - это жизнь. К сожалению, ресурсы как людские, так и материальные у него есть. Поэтому я думаю, что этот кошмар в этом году не закончится. Это мой прогноз, если мы находимся не в поле пропаганды, а в поле журналистики и какого-то анализа", - сказал он.

Яковенко добавил, что изменить ситуацию может смерть Путина.

"Это персоналистский режим. На самом деле все фашистские режимы в истории человечества умирали от двух факторов: либо сокрушительное военное поражение, которое закончилось бы капитуляцией в Москве, либо физическая смерть диктатора. Это два варианта, при которых фашистские режимы подыхают мгновенно", - пояснил журналист.

Отметим, ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что война с Россией вряд ли закончится до осени.