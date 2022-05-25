В зоне ОТУ "Восток" украинские военные за сутки ликвидировали 180 российских оккупантов.
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".
В частности, 24 мая российские фашистские войска совершили три атаки.
Отмечается, что украинская артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники врага.
Так, в зоне ОТУ "Восток" украинские военные ликвидировали 180 российских оккупантов.
Кроме того, противник потерял два танка, пять БМП, три БТР, три артиллерийские системы, три миномета и три беспилотника.
Как сообщал УНИАН, российские оккупанты активизировали применение авиации для поддержания наступления своей наземной группировки в связи с недостаточным количеством запасов высокоточных ракет.