Кроме того, противник потерял два танка, пять БМП, три БТР, три артиллерийские системы, три миномета и три беспилотника.

В зоне ОТУ "Восток" украинские военные за сутки ликвидировали 180 российских оккупантов.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".

В частности, 24 мая российские фашистские войска совершили три атаки.

Отмечается, что украинская артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники врага.

Так, в зоне ОТУ "Восток" украинские военные ликвидировали 180 российских оккупантов.

Кроме того, противник потерял два танка, пять БМП, три БТР, три артиллерийские системы, три миномета и три беспилотника.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты активизировали применение авиации для поддержания наступления своей наземной группировки в связи с недостаточным количеством запасов высокоточных ракет.

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