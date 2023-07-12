Опубликованы яркие кадры "охоты" на врагов ночью.

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины раскрыли, как выглядит ночной кошмар российских захватчиков.

В Telegram опубликован ролик, на котором заснято, как ночью с противниками борются воины 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. В частности, на видео можно увидеть "охоту" на технику и живую силу захватчиков.

На ролике видны яркие "прилеты", после которых противники падали, а техника, скорее всего, получала серьезные повреждения.

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11 июля Генштаб ВСУ сообщил, что украинские воины продолжают вести наступательные действия на ряде направлений - Бердянском, Бахмутском и Мелитопольском.

Также стало известно, что на Таврическом направлении за прошедшие сутки рекордное количество противников сдалось в плен - 19 человек.

Россияне на украинской земле несут огромные потери. Общие потери врага на 11 июля 2023 года составляют примерно 235020 противников. Кроме того, оккупанты потеряли много техники, в частности, 7983 боевых бронированных машин и 4089 танков.

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