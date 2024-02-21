Российские захватчики пытались безуспешно наступать на Ореховском направлении.

На Таврийском направлении Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили более 500 российских оккупантов. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

В частности, в зоне ответственности войск "Таврия" враг за минувшие сутки нанес 54 авиаудара, совершил 1151 артобстрел (в том числе 2 сброса с БПЛА боеприпасов с химическим веществом), 103 удара дронами-камикадзе и 47 штурмовых действий.

"Безуспешными атаки россиян были в частности на Ореховском направлении. Здесь противник пытается осуществлять перемещение личного состава не только малыми пехотными группами, но и на скоростных квадроциклах", - отметил бригадный генерал.

В то же время, украинские защитники наносят российским оккупантам огневое поражение, "враг уничтожается".

"Общие потери россиян за сутки 20 февраля составили: в живой силе - 521 человек, в вооружении и военной технике - 60 единиц, не учитывая БПЛА. Это 6 танков, 34 боевые бронемашины, 6 артсистем, 1 РСЗО, 12 автомобилей, 1 единица спецтехники. В частности, уничтожен и квадроцикл россиян", - сообщил Тарнавский.

Также Силы обороны Украины уничтожили 2 склада боеприпасов врага и еще 1 важный объект противника. Нейтрализовано или уничтожено 233 беспилотника различных типов.

Война в Украине - последние новости

В ночь на 21 февраля ВСУ сбили Су-34 российских оккупантов. Как сообщили в Воздушных силах, под ударом был и Су-35, но его пилот сманеврировал.

Как сказал командующий Воздушными силами Николай Олещук, "экипаж Су-34 присоединяется к нашей рубрике "Вечного полета, братья".

Воздушные силы ВСУ оценили потери российской авиации. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, украинские военные уже уничтожили 338 самолетов, более 320 вертолетов и 7560 БПЛА российской оккупационной армии.

По словам Игната, самолеты разные - есть военно-транспортные, есть стратегическая, истребительная авиация, штурмовая и прочее.

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