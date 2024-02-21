Враг потерял танк, три пункта снабжения и 15 пушек.

На одном из направлений, на левобережье Херсонщины, поубавилось на почти сотню российских оккупантов и десятки единиц техники, в том числе - несколько мощных гранатометов "Пламя".

Как отмечают в Силах обороны юга Украины, вчера министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал лживое заявление о якобы успехах оккупантов на Херсонской области, в районе населенного пункта Крынки.

"Бравурный, но лживый рапорт Шойгу, где он рассказывал о "зачищенных" Крынках, на самом деле был попыткой оправдать, что сил и возможностей у оккупантов на левом берегу наскреблось на одну попытку штурма. Снова со значительными потерями они отступили", - уверяют в ВСУ.

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Говорится, что украинские военные продолжают удерживать свои позиции, к отражению атак готовы и наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.

В частности, за минувшие сутки получено подтверждение, что на левом берегу уменьшилось на 98 оккупантов, танк, 15 орудий и 16 единиц автобронетехники. Уничтожены четыре станковых гранатомета "пламя", три комплекта антенн, станцию радиоэлектронной борьбы, пункт управления БПЛА и три пункта боепоставки.

В то же время оккупанты пытаются максимально собрать информацию, поэтому усилили аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов различных типов, активизировали артиллерию.

За минувшие сутки семь раз захватчики ударили из артиллерии по Херсону. Обстреляли еще восемь населенных пунктов правобережья на Херсонщине, в частности Белозерку, Станислав, Понятовку, Велетенское, Ромашковое, Зеленовку, Антоновку и Берислав, а также Очаков - на Николаевщине. Во время артиллерийских обстрелов ранены четыре гражданских лица. Повреждены шесть многоэтажек, более четырех десятков частных домов, два административных здания, магазин, резервуар системы водоснабжения, три гаража, три газопровода, линии электропередач, около десятка гражданских автомобилей.

Также враг попытался активизировать авиацию: направил две управляемые авиабомбы по Качкаровке и Саблуковке.

"Не прекращая террор населения прифронтовых регионов Херсонской, применил 56 FPV-дронов, 14 ударных БПЛА "Ланцет" и сбросил с БпЛА различных модификаций 50 осколочных боеприпасов", - говорится в сообщении.

По данным Сил обороны, обстановка в море остается умеренно спокойной. На боевом дежурстве в Черном море находится три корабля РФ, в Азовском - один. Ракетоносители заведены в пункты базирования.

Бои за Крынки - последние новости

6 февраля 2024 года появилось видео, на котором было зафиксировано, как украинские военнослужащие подняли государственный флаг Украины в крынках Херсонской области – на левом берегу Днепра. Уже 20 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину, что этот населенный пункт якобы перешел под контроль захватнических войск. военно-политическое руководство страны агрессора заявило о зачистке плацдарма на левом берегу Днепра. Однако в ВСУ заявили, что это не соответствует действительности.

По мнению экспертов ISW, готовность Кремля обсуждать наступление россиян в Украине может свидетельствовать об уверенности властей РФ в перспективах оккупантов и усилиях по поддержке собственных нарративов о войне с приближением президентских выборов. В то же время не все боевые победы, о которых говорит РФ, соответствуют действительности. Их цель создать впечатление, что оккупационная армия побеждает. Это должно повысить рейтинг президента РФ Владимира Путина и деморализовать Украину.

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