Россия ежегодно поставляет своей армии новые самолеты.

Согласно данным Генштаба, украинские военные уже уничтожили 338 самолетов, более 320 вертолетов и 7560 БПЛА российской оккупационной армии. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, значительные ли это потери для страны-агрессора.

"Самолеты разные - есть военно-транспортные, есть стратегическая, истребительная авиация, штурмовая и прочее. То, что уничтожено на земле, тоже принимается во внимание. Помните, сколько вертолетов в Чернобаевке накрывались одновременно? В России много авиации. Примерно 1500 боевых самолетов, которые у России в составе по всей территории, плюс есть какие-то устаревшие на хранении. Вертолетов тоже у них достаточно. Но, если даже из 1500 уничтожено около 300, то это серьезный процент. Вы ежедневно видите уничтожение их авиатехники", - отметил он в интервью Укринформу

По словам представителя, россияне также ежегодно поставляют новые самолеты, хотя их и не много. В частности, в прошлом году в России создали 4 самолета СУ-30СМ и несколько СУ-34.

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"Кроме того, каждый год они поставляют новые самолеты, но их не так много. Они говорят "партия", а "партия" – это может быть 2, может быть 4 единицы. Например, в прошлом году было поставлено 4 самолета СУ-30СМ, несколько СУ-34. это не так много, как они это пафосно заявляют. Но уничтожено нами, как видите, тоже немало", - рассказал Игнат.

Потери России в войне

Как сообщал УНИАН, Вооруженные Силы Украины за последнюю неделю сбили уже семь российских истребителей на Восточном фронте.

Forbes считает, что скоро украинские военные больше не смогут сбивать российские самолеты, поскольку наблюдается дефицит боеприпасов.

Как сообщает Business insider, во время боев за Авдеевку был первый случай за два года, когда Россия взяла под контроль небо в прифронтовой зоне. Если это будет продолжаться, то будет иметь разрушительные последствия, поскольку украинская ПВО сейчас имеет значительную нагрузку.

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