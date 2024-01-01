В Черном море остаются три ракетоносителя россиян, поэтому уровень опасности очень высок.

На левом берегу Днепра российская армия за сутки осуществила более 10 штурмов подразделений Вооруженных сил Украины.

Как сообщили в Силах обороны юга, всего, по состоянию на 7 утра 1 января, было 13 штурмов, но украинским защитникам удалось их отбить. "Понеся значительные потери, оккупанты отошли... мы наносим огневое поражение по местам дислокации врага, их огневым позициям и тылам", - рассказали военные.

По предварительным разведанным, ликвидированы 36 оккупантов. Уничтожены две пушки, разведывательный БпЛА, шесть единиц автомобильной техники и лодка. Также на лом пущен дорогой комплекс видеонаблюдения захватчиков - "Муром-М".

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Сейчас продолжается доразведка по потерям противника.

В то же время от действий армии РФ страдают гражданские люди, по которым вражеские подразделения наносят удары из артиллерии и дронов. Речь идет о населении Херсонщины и противоположном Кинбурнской косе побережье Днепро-Бугского лимана на Николаевщине.

В частности, оккупационные войска совершили 30 артиллерийских обстрелов населенных пунктов. Плотным огнем накрывали Херсон, дважды обстрелянное Садовое. Под вражеским огнем снова находились жители Белозерки, Антоновки, Ингульца, Станислава, Михайловки на Херсонщине и Очакова, Днепровского, Солончаков на Николаевщине. В результате во время артиллерийских обстрелов погиб 11-летний ребенок, ранены 14 гражданских лиц, среди которых ребенок 9 лет. Повреждено админздание детского клуба, пункт несокрушимости, станцию скорой медицинской помощи, автозаправочную станцию, 7 многоэтажек, почти два десятка частных домов, магазин, газопровод, автомобили и гаражи.

"Не прекращая террора, враг применяет FPV-дроны, ударные БпЛА типа "Ланцет" и дроны других модификаций с поражающими функциями и элементами. Зафиксировано 11 таких ударов и 10 сбросов осколочных боеприпасов по Станиславу, Береговому, Янтарному, Велетенскому, Ольговке, Львову, Золотой Балке Херсонской области и по Солончакам на Николаевщине", - сообщили в Силах обороны.

Также враг нанес три авиационных удара с применением 10 управляемых авиабомб по Змиевке, Красному Маяку и Качкаровке на правом берегу Херсонщины.

Отмечается, что на боевом дежурстве в Черном море 9 вражеских кораблей, среди них – три надводных ракетоносителя, которые снаряжены 24 ракетами типа "Калибр". Военные отмечают, что из-за этого уровень ракетной опасности "очень высок". Еще один корабль - в Азовском море.

Ситуация на левом берегу Днепра

На Левобережье российские захватчики пытаются запугивать украинских защитников применением химического оружия и продвигает об этом информационные вбросы. Накануне на левом берегу Днепра ликвидирован 10 оккупантов и уничтожено 8 единиц автомобильной техники.

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